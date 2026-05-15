Ипотека под 2% в новых регионах сохранится до конца СВО

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство сохранит льготную ипотеку под 2% в новых регионах как минимум до завершения специальной военной операции. Власти планируют удерживать такую низкую ставку, пока объемы строительства на этих территориях не догонят средние показатели по России. По словам Хуснуллина, государство ставит перед собой задачу обеспечить людей жильем и создать условия для переезда граждан из других частей страны, сообщает РИА Новости .

В первую очередь правительство хочет помочь местным жителям, чьи дома пострадали или требуют серьезного ремонта. Однако вице-премьер видит и долгосрочную перспективу: он хочет, чтобы в эти регионы приезжало больше людей. Хуснуллин сравнил ситуацию с Краснодарским краем, население которого постоянно растет. Он уверен, что после окончания СВО люди обязательно поедут на новые территории из-за хорошего климата и доступа к Черному и Азовскому морям.

Сообщалось, что в апреле 2026 года российский рынок ипотеки показал заметный рост: банки выдали кредитов на 360 млрд рублей, что на 10% больше мартовских значений и на четверть выше итогов прошлого апреля. Всего с начала года объем жилищных займов достиг 1,4 трлн рублей, превысив прошлогодние показатели более чем в полтора раза.