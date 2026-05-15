Россия вернула из украинского плена 205 человек

Россия и Украина обменялись военнопленными. Каждая из сторон отдала по 205 человек, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что Объединенные Арабские Эмираты способствовали обмену военнопленными с Украиной.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что еще до объявления перемирия на 9мая украинской стороне было сделано предложение об обмене военнопленными. Россия передавала Украине список из 500 украинских военных в плену, но Киев затем "сошел с радаров", сообщил российский лидер.