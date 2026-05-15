Станислав Логинов рассказал о цифровизации муниципального управления Тюменской области в Совете Федерации

В Совете Федерации под председательством сенатора Андрея Шевченко прошел круглый стол. Его посвятили цифровой трансформации муниципального управления. Заместитель губернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов представил на мероприятии централизованный подход к цифровизации муниципального управления в регионе, сообщили в Накануне.RU Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Тюменская область видит в муниципалитетах не просто получателей услуг, а партнёров по созданию единого цифрового пространства. Эффективное управление сегодня невозможно без сквозных сервисов, объединяющих регион и каждое поселение. Наша задача - дать муниципалитетам готовые инструменты, снизить их затраты на разработку и обеспечить доступ граждан к услугам независимо от их места жительства", - заявил он.



Так в регионе используется единая система документооборота, где был встроен искусственный интеллект, благодаря чему вдвое сократилось время работы с документами и на 25% ускорилась обработка обращений граждан. Системой пользуются все 26 муниципальных образований области.



Отдельное внимание в регионе уделяют образованию. Для школ и детских садов муниципалитетов созданы сервисы "Электронная школа" и "Электронный детский сад". А ученики 5-9 классов пользуются "цифровым репетитором": он находит пробелы в знаниях и подбирает упражнения.



В транспортной отрасли работает мобильный комплекс на основе ИИ. Он распознаёт дефекты покрытия и знаков. А система видеонаблюдения с 6 000 камер помогает обеспечивать правопорядок.



В социальной сфере действует "Виртуальный консультант 72". Голосовой помощник обрабатывает звонки без оператора и круглосуточно записывает к врачу. За лесами муниципалитетов региона следит система "Лесохранитель". Она автоматически распознает возгорания по видеопотоку со 104 камер.