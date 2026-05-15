Мэрия Челябинска заплатит АО "Ойкумена" несколько миллионов

В Челябинске рассмотрено заявление комитета дорожного хозяйства мэрии к АО "Ойкумена".

Обе стороны требовали друг от друга по несколько миллионов. Комитет требовал взыскать штраф в 9,7 млн руб. (в связи с нарушением условий контракта по содержанию улично-дорожной сети Советского района города Челябинска), компания – признать незаконными штрафы и взыскать 5,2 млн руб.

Суд отказал комитету, а вот встречные требования "Ойкумены" удовлетворил частично. Признаны незаконными начисленные комитетом штрафы в 10,5 млн руб., в пользу компании взысканы 5,2 млн руб., а также расходы на оплату госпошлины (52,2 тыс. руб.), сообщает пресс-служба Арбитражного суда Челябинской области.