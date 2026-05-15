На базе ОДКБ №1 в Екатеринбурге создадут детский кардиологический центр

В Екатеринбурге на базе Областной детской клинической больницы (ОДКБ) №1 появится свердловский кардиологический центр для детей. Соответствующий приказ подписала замгубернатора и министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

В центр будут направлять детей с кардиологическими заболеваниями, нарушениями липидного обмена, подозрением на редкие генетические и прогрессирующие заболевания, которые сопровождаются прогрессирующей сердечной недостаточностью - всего в списке свыше 50 диагнозов. Для этого будет открыт кабинет липодологии.

Кардиоцентр будет оказывать поддержку и другим городским больницам с выявлением юных пациентов с кардиозаболеваниями. Сначала детям будут ставить диагноз по месту лечения, после чего подтверждать заболевание и наблюдать пациентов - уже в кардиоцентре.

Ответственным за своевременное выявление болезни и оказание медпомощи несовершеннолетним назначен главврач ОДКБ Олег Аверьянов. Помогать ему в этом будут специалисты Клинико-диагностического центра "Охрана здоровья матери и ребенка", Свердловской областной клинической больницы №1 и Детской городской клинической больницы №11 Екатеринбурга.