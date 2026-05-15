КНР впервые за почти десять лет закупит самолеты американского производства

Китай впервые за почти десять лет купит самолеты американского производства. Как сообщил президент США Дональд Трамп, который находится в КНР с официальынм визитом, Пекин согласился заказать 200 самолетов у компании Boeing.

"Boeing рассчитывал на 150, а получилось 200. Это много рабочих мест", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

При этом Reuters передает, что размер сделки оказался гораздо меньше, чем ожидалось. По словам источников агентства, переговоры шли о закупке 500 самолетов.

В последний раз Китай закупал самолеты американского производства в 2017 году — после визита Дональда Трампа в Пекин, напоминает "Коммерсантъ".

В середине апреля 2025 года власти КНР приказали китайским авиакомпаниям приостановить покупку самолетов Boeing в качестве ответной меры в торговой войне с США. Пекин также потребовал от китайских перевозчиков прекратить любые закупки авиационного оборудования и деталей у американских компаний. В мае Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing после торговых переговоров с США.