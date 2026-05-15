В Челябинске корпус училища ЧТЗ могут исключить из охранной зоны объектов культурного наследия
В Арбитражный суд Челябинской области обратилось ООО "Актив". Иск подан к государственному комитету охраны объектов культурного наследия региона.
В документе говорится о требовании исключить из границ защитных зон объектов культурного наследия "Учебный корпус фабрично-заводского училища ЧТЗ". Заявлению присвоен номер.
Предварительное судебное заседание назначено на 11.30 14 июля, сообщает пресс-служба инстанции.