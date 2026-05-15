В Рязани госпитализировали семерых пострадавших при налете БПЛА

Семь пострадавших при атаке БПЛА в Рязани госпитализированы, в том числе четверо детей. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, состояние двоих взрослых врачи оценивают как тяжелое, пишет РИА Новости.

Ранее губернатор региона Павел Малков сообщил, что в Рязани из-за атаки БПЛА повреждены два многоэтажных жилых дома. Погибли три человека, еще 12 пострадали, в том числе дети. Спасатели разбирают завалы, жителей эвакуируют в пункты временного размещения. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий.