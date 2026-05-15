19 мая прямо возле Земли пролетит новый астероид

К Земле приближается недавно открытый астероид, получивший обозначение 2026 JH2. В ночь на 19 мая он пролетит мимо Земли на мизерном по астрономическим меркам расстоянии – около 91 тыс. км, это около семи диаметров Земли или четверть среднего расстояния от Земли до Луны.

Расчеты исключают всякую вероятность столкновения. Однако важно, что он был открыт лишь 10 мая, то есть всего за девять дней до максимального и рекордного сближения с Землей. Его обнаружили специалисты программы Mount Lemmon Survey, базирующейся в Аризоне, США. Эта программа направлена на систематическое сканирование небесной сферы в поисках малых тел Солнечной системы, включая потенциально опасные околоземные объекты. Чуть позже подтвердилось, что это неизвестный ранее астероид.

Размеры астероида - 15-30 метров. Даже в случае столкновения он не привел бы к катастрофе и, скорее всего, частично разрушился бы в атмосфере до падения на Землю. Этот размер сопоставим с метеором, который вошел в атмосферу Земли над Челябинском в 2013 году.

Пролет 2026 JH2 преувеличения будет чрезвычайно близким. Несмотря на такие малые размеры, близость к Земле позволит наблюдать астероид при помощи профессиональных и крупных любительских телескопов в южном полушарии.