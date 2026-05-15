От растыки до чифаньки: какие уникальные слова используют жители России

Соцсеть "ВКонтакте" и портал "Грамота.ру" проанализировали тренд #мытакговорим, собрав уникальные слова из разных уголков страны. На юге России неуклюжих называют "растыками", кусок хлеба - "скибкой", а вешалку - "тремпелем". В Воронеже спинку кровати именуют "грядушкой", в Рыбинске фантик называют "пышкой", а в Брянске занозу величают "скабкой", сообщают "Известия".

Урал сохранил слово "вехотка" для мочалки и глагол "пошоркать", а шумное поедание супа там называют "зюргать". На Дальнем Востоке лапшу именуют "куксой", а китайские закусочные - "чифаньками". Эксперты отмечают, что в соцсетях люди сохраняют живую речь, используя такие слова как маркеры "своего" региона и общего культурного опыта.

