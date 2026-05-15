Замглавы Тавдинского округа судят за попытку скрыть причастность к ДТП

Замглавы Тавдинского муниципального округа Константин Баранов попал под суд за попытку скрыть свою причастность к ДТП. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел 6 апреля этого года в 10.30. По версии следствия, Баранов нарушил ПДД - убрал с места аварии свой автомобиль. 14 апреля постановлением начальника отделения Госавтоинспекции МО МВД России "Тавдинский" чиновник был признан виновным.

Надзорное ведомство усмотрело в действиях Баранова признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ. Согласно ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ Баранову назначили наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. рублей.

Позднее защита чиновника опротестовала постановление должностного лица в суде. Тавдинский районный суд изучил материалы дела, выслушал обе стороны и отменил постановление, вернув дело на новое рассмотрение.

Если вина Константина Баранова будет установлена, ему может грозить лишение водительских прав на срок до полутора лет или административный арест до 15 суток.