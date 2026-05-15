Ограничительные меры введены в Абатском лесничестве для борьбы с непарным шелкопрядом

Ограничительные меры введены в Абатском лесничестве для борьбы с непарным шелкопрядом, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Для обеспечения санитарной безопасности на территории Абатского лесничества введен запрет на пребывание в лесах людей и въезд в них транспортных средств, выпас животных, сбор грибов, плодов, ягод, лекарственных трав.



Приостановлены все виды использования лесов на лесных участках, подлежащих обработке препаратом от непарного шелкопряда.



Для контроля за соблюдением ограничительных мер будет проводиться наземное патрулирование лесов. На на лесных дорогах, ведущих в зону обработок, будут установлены преграды.



Соответствующее постановление принято правительством Тюменской области.

Отметим, что непарный шелкопряд распространен по всей Сибири. Для данного вида характерны вспышки массового размножения с последующим объеданием лиственных лесов и садов на больших площадях. Объедают гусеницы листву почти на всех лиственных породах, из которых особенно любят дуб и липу. Всего этот лесной вредитель повреждает до 300 видов растений, почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников.

При недостатке лиственных нападают иногда на хвойные породы и, уничтожая их всходы в питомниках, приносят заметный вред. В период массового размножения сильно объедает деревья на значительных площадях