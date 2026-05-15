Папа римский осудил рост военных расходов в Европе

Папа римский Лев XIV выступил с резкой критикой нарастающих военных расходов в Европе, которые, как пишет Reuters, в 2025 году достигли рекордных показателей со времен окончания Холодной войны.

В своем обращении к студентам римского университета Сапиенца понтифик заявил, что мир "изуродован войнами", а гонка вооружений лишь усиливает напряженность, отнимает средства у образования и здравоохранения, подрывает веру в дипломатию и обогащает элиты, которым чуждо понятие общего блага. Это не оборона, подытожил римский папа.

Также особую тревогу у него вызывает потенциал использования искусственного интеллекта в военных конфликтах. По его словам, текущие события в Газе, Ливане, Иране и на Украине свидетельствуют о "бесчеловечной трансформации отношений между войной и новейшими технологиями".

Ранее глава Римо-католической церкви резко критиковал президента США Дональда Трампа, вступив в нив в словесную перепалку после начала войны США против Ирана.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), европейские страны в 2025 году увеличили свои военные бюджеты на 14%, доведя их до 864 млрд долларов. Еврокомиссар Андрюс Кубилюс анонсировал планы Еврокомиссии по увеличению оборонных расходов в бюджете ЕС на 2028–2034 гг. Притом что в предыдущем финансовом плане ЕС на 2021–2027 гг. отсутствовала прямая статья расходов на закупку вооружений.