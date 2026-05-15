Половина россиян готова заменить чиновников и депутатов на ИИ

Половина экономически активных россиян не прочь заменить чиновников и депутатов искусственным интеллектом. Каждый пятый однозначно высказывается за то, чтобы нейросети заменили госслужащих, пишет Газета.Ру со ссылкой на исследование платформы SuperJob.

Противников у идеи тоже хватает: 45% против.

Сторонники замены чиновников на ИИ отмечают, что нейросети не подвержены коррупции и усталости, также их использование исключает субъективный подход и увеличивает эффективность. Противники указывают на несовершенства ИИ, которые допускают иногда роковые ошибки и пока плохо натренированы. Также они не могут нести ответственности.

В ходе опроса выяснилось, что мужчины чаще женщин готовы доверить госуправление нейросетям, также сторонников ИИ больше среди людей с высшим образованием и высоким уровнем доходов. А еще среди людей в возрасте 45+ чиновников не любят больше, чем в среде молодежи (до 35 лет).