Три человека погибли в результате атаки БПЛА на Рязань

В Рязани из-за атаки БПЛА повреждены два многоэтажных жилых дома. Погибли три человека, еще 12 пострадали, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

По его словам, всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Спасатели разбирают завалы, жителей эвакуируют в пункты временного размещения.

Губернатор добавил, что обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий.

В целях безопасности сегодня отменены занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани, сообщил Малков.