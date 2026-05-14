15 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Тюменская область
Фото: Накануне.RU

Исполнение бюджета Тюменской области за 2025 год рассмотрели на заседании комитета регионального парламента

На очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы депутаты рассмотрели проекты законов «Об исполнении областного бюджета за 2025 год», «Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2025 год», а также заслушали отчет о результатах деятельности Счетной палаты за первый квартал 2026 года.

Доходы бюджета Тюменской области в 2025-м году, по сравнению с 2024-м, снизились на 11%, а расходы, наоборот, выросли – на 4%. Впервые за долгие годы правительство области вынуждено «занимать» у банков, всего в 2025-м году оформлено коммерческих заимствований на 39,5 млрд. рублей.

По словам Михаила Таранова, директора департамента финансов Тюменской области, в 2025 году поступление налоговых и неналоговых доходов составило 230 млрд рублей, что составляет 89% исполнения годового плана. Сильнее всего снизились поступления от налога на прибыль, здесь выполнение годового плана составило 78%. В цифровом выражении доходы бюджета Тюменской области в 2025-м году составили 244 млн рублей.

"36 млрд рублей было направлено на реализацию региональных составляющих национальных проектов. Исполнение от плана 100%, - сообщил глава департамента. - Более 172 млрд рублей или 67% в общем объеме кассовых расходов составили расходы социального характера. 51 млрд 700 млн рублей – расходы на мероприятия по развитию образования. Указанные средства направлены на получение общедоступного и качественного дошкольного, общего и профессионального образования. В счет указанных ассигнования создавалась современная комплексная инфраструктура системы образования нашей области, осуществлялась организация питания учащихся, обеспечивалась социальная поддержка детей, оставшихся без попечения родителей".

Ситуация в регионе прежде всего обусловлена общей экономической конъюнктурой в стране, ухудшением состояния экономики и санкционным давлением.

«Конечно, для нас цифра 89% исполнения годового плана звучит несколько непривычно и тревожно, но, коллеги, давайте не забывать про объективные факторы. Было бы удивительным, если бы в Тюменской области были показатели, резко отличные в лучшую сторону, чем по стране», - подчеркнула Галина Резепова, член комитета по бюджету, заместитель председателя Тюменской областной Думы.

Депутат также призвала обратить внимание на существенный рост поступлений от других налоговых начислений – налог на профессиональный доход, на имущество, транспортный налог, НДПИ.

«Мы видим рост, например по налогу на ПД на 107%, НДПИ на 125%. Это значит что налоговая служба работает на должном высокопрофессиональном уровне», - прокомментировала Галина Резепова.

Что касается расходов бюджета, то приоритет был за реализацией национальных проектов – на них в 2025 году было потрачено 36 млрд рублей, выполнение плана 100%. Вторая по важности статья расходов -социальная политика. Расходы социального характера составили более 172 млрд рублей. Это здравоохранение, образование, социальная поддержка населения, создание общественной инфраструктуры. В 2025-м году в области были построены детский сад, четыре школы, 1373 семьи получили новые квартиры, а вообще на улучшение жилищных условий были направлены 4 млрд рублей. По-прежнему эффективно выполняется программа «Сотрудничество», на ее реализацию в 2025-м году было выделено 55 млрд 700 млн рублей. Всего же расходы областного бюджета в 2025-м году составили 312 млрд рублей.

По словам Оксаны Величко - председателя комитета по бюджету проект закона об исполнении областного бюджета обсуждался также и на общественных слушаниях, которые проходили с 4 по 8 мая этого года. В ходе обсуждений поступило 11 обращений.

«Жителей области волнуют самые разные вопросы, начиная от строительства дорог и заканчивая финансированием авиарейсов в труднодоступные районы области. Радует что граждане, избиратели занимают активную жизненную позицию, по их обращениям будут подготовлены соответствующие ответы», - рассказала Оксана Величко.

За проект закона об исполнении областного бюджета члены комитета проголосовали практически единогласно, сам закон будет рассмотрен на очередном заседании Тюменской областной Думы. 

Теги: тюменская областная дума, комитет по бюджету, бюджет тюменской области, социальные расходы


