Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

Западные страны заморозили 590 млрд долларов чужих накоплений

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу выступил в Бишкеке на встрече коллег из стран ШОС и озвучил сумму заблокированных Западом средств. По его подсчетам, США, Великобритания и Германия удерживают около 590 млрд долларов, которые принадлежат России, Кубе, Венесуэле, Ираку, Ирану, КНДР, Ливии и Афганистану. Шойгу подчеркнул, что нехватка этих денег мешает, например, Афганистану наладить нормальную экономическую жизнь.

По мнению Шойгу, западные страны просто воруют чужие активы. Он привел в пример 10 млрд долларов Афганистана, которыми распорядился Джо Байден. Президент США направил 3,5 миллиарда на выплаты семьям жертв терактов 11 сентября, а еще столько же перевел в гуманитарный фонд в обход афганского правительства. Секретарь Совбеза выразил уверенность, что теперь лидеры многих стран сделают правильные выводы и перестанут хранить национальные сбережения на Западе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США стремятся взять под контроль транзит российского газа через Украину в Европу. По мнению министра, Вашингтон хочет захватить все значимые энергетические маршруты, чтобы единолично управлять потоками ресурсов и диктовать свои условия на рынке.

Теги: активы, доллар, миллиарды


