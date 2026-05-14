Блокировки в интернете вышли на первое место среди тревог россиян - исследование

Ограничения и блокировки в интернете обеспокоили россиян в 2026 году в два раза больше, чем в 2020-м их волновала тема заражения коронавирусом, пишут "Ведомости" со ссылкой на "Национальный индекс тревожности россиян", подготовленный коммуникационным агентством КРОС.

Исследователи отмечают, что тема ограничений в сети вышла на первое место среди тревог граждан впервые с 2022 года. Также в топ-5 тревог вошли атаки беспилотников на российские регионы и диверсии, файлы Эпштейна, финансовое мошенничество и война в Иране.

Кроме самой темы блокировок в сети россиян волнуют отключения мобильного интернета и связанная с этим возможность безналичных платежей, которую граждане очень не хотят терять.