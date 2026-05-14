Первый крупный завод по выпуску тротуарной плитки в Екатеринбурге отмечает 20-летний юбилей

В мае 2026 года свой 20-летний юбилей отмечает завод "Берит" – первый крупный завод в Екатеринбурге, который начал выпускать тротуарную плитку для благоустройства улиц на передовых автоматизированных линиях.

Завод был построен в 2006 году строительным холдингом "Атом" на месте бывшей базы метростроя как многопрофильное производственное предприятие и оснащен европейским оборудованием. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе холдинга, завод выпускает не только тротуарную плитку, но также железобетонные и арматурные изделия, неизвлекаемую опалубку "филигран" и малые архитектурные формы.

"Практически весь центр города выложен нашей плиткой: улица Вайнера, площадь Труда, многие парки и набережные. Всего за 20 лет работы наш завод выпустил 3,2 млн квадратных метров плитки и 1800 км бордюров – это практически как дорога от Екатеринбурга до Москвы. Десятки детских садиков города и области собраны из панелей "филигран", которые выпускает наш завод. В свое время, в том числе с помощью этой технологии, удалось решить проблему нехватки мест в садиках – значительный объем садиков был построен в рекордный срок благодаря заводскому производству сборных монолитных конструкций", - рассказал управляющий директор завода Валентин Третьяков.

Завод является активным участником проекта "Производительность труда". При поддержке Федерального центра компетенций на предприятии реализована программа повышения производительности. Кроме того, с помощью продукции завода удается значительно повысить производительность труда на строительных площадках региона.

В цехах изготавливают самые сложные конструкции зданий – лестничные марши, лифтовые шахты, трибуны для инфраструктурных объектов, осуществляют сварку арматурных каркасов. Заводские технологии позволяют обеспечить высокое качество конструкций и облегчают труд строителей – на объекте им остается только выполнить сборку готовых элементов.

Ранее на заводе начали выпускать малые архитектурные формы из белого бетона: вазоны, урны, скамьи, декоративные элементы, которые отличаются высокими эксплуатационными свойствами и долгим сроком службы. В этом сезоне они будут применяться в благоустройстве общественных пространств Свердловской области.