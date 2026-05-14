Делегация Тувы под руководством Владислава Ховалыга представила опыт региона на форуме «Единой России» в Сибирском округе

На состоявшемся в Омске масштабном окружном форуме «Единой России» - «Есть результат!» делегация Тувы, которую возглавил Секретарь регионального отделения партии, Глава республики Владислав Ховалыг, представила свой масштабный 5-летний опыт решения важных для жителей задач. Форум собрал представителей всех регионов Сибирского федерального округа.

Задачи форума "Есть результат!" состояли в подведении итогов реализации Народной программы партии за последние пять лет и обсуждения перспектив развития сельских территорий, экологии и поддержки участников СВО.

В мероприятии участвовали Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев, полномочный представитель Президента в СФО Анатолий Серышев, губернатора регионов округа, эксперты и волонтёры.



На площадке форума, выступая перед федеральными журналистами, глава Тувы подчеркнул, что республиканские власти уделяют приоритетное внимание поддержке участников СВО и их семей. На эти цели из республиканского бюджета уже направлено более 3,5 млрд рублей.

«Наши ключевые направления неизменны: финансовая помощь, бытовые вопросы и медицинская реабилитация. Мы бесплатно выделяем земельные участки, обеспечиваем семьи углем, освобождаем от платы за детсады. По каждому обращению работаем адресно», - отметил Владислав Ховалыг.



Он также отметил, что для Тувы развитие сельских территорий - стратегический вопросу.

«В Сибирском федеральном округе почти четверть населения живет в сельской местности. При этом Тува, Республика Алтай и Алтайский край традиционно лидируют по доле сельского населения», - подчеркнул Владислав Ховалыг.

И добавил, что отрасль животноводства остается главным экономическим двигателем сёл Тувы. Глава региона привёл цифры по динамике развития АПК республики: «Отрасль животноводства обеспечивает более 90 % всей аграрной продукции региона. В 2025 году объемы производства выросли на 15,2 %. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось до 180 тысяч голов. Федеральная поддержка помогает нам закладывать прочный фундамент на будущее».

Владислав Ховалыг сообщил, что реализация Народной программы в течение пяти лет в республике составила 95%. И сейчас в республике стартовал сбор предложений в «Народную программу 2.0». Депутаты, активисты в муниципалитетах совместно с жителями формируют перечень «5 главных дел» для каждого района на следующую пятилетку.

Члены делегации Тувы стали активными участниками всех тематических площадок форума. Вопросы продовольственной безопасности и аграрного лидерства обсудил депутат Верховного Хурала Амир Соруктуг. Тему «умного села» и современных технологий представил Алдай-Мерген Ховалыг. В секции экологии и экономики замкнутого цикла выступил региональный координатор партпроекта «Выбирай свое» Аяс Монге. Проблематику адаптации героев СВО на селе подняли Герой России Буян Куулар и координатор «Женского движения Единой России» в Туве Людмила Осмоловская.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев ознакомился с фотостендом, представляющим современную животноводческую ферму Тувы.



Подводя итоги участия в форуме, Владислав Ховалыг подчеркнул: главный принцип «Единой России» в Туве - слышать людей.

«Мы последовательно работаем над тем, чтобы жизнь на селе становилась комфортнее. В рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий строим и обновляем социальную инфраструктуру, благоустраиваем общественные пространства. Наша цель - чтобы люди оставались на родной земле и строили будущее. Все инициативы наших земляков будут включены в итоговую программу партии для повышения качества жизни каждого сельчанина», - резюмировал Глава Тувы.