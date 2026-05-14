В России начнут обучать конструкторов подводных беспилотников

В России появится новая гражданская специальность - инженер-конструктор подводных беспилотных систем. Об этом сообщил РИА Новости проректор Санкт-Петербургского государственного морского технического университета Денис Кузнецов. Новые роботы помогут охранять важные подводные объекты: опоры мостов, газопроводы, нефтепроводы и линии связи. Техника будет проверять состояние коммуникаций и предотвращать террористические угрозы.

Университет планирует готовить не только разработчиков морской робототехники, но и инженеров, которые будут управлять этими аппаратами. Вуз намерен использовать опыт создания воздушных дронов, накопленный после 2022 года, и адаптировать его для работы под водой.

При этом университет меняет сам подход к обучению. Раньше инженеры проектировали беспилотники отдельно для каждой среды, но теперь вуз научит студентов создавать универсальные аппараты для работы в едином пространстве "земля - вода - воздух - космос".

Начальник учебно-методического управления СПбГМТУ Наталья Муханова пояснила, что новые программы соответствуют новой модели высшего образования в стране. Первые два года студенты будут изучать базовые инженерные предметы и проходить практику, а затем сами выберут узкую специализацию.

Срок обучения зависит от выбранного направления: конструкторы будут учиться пять лет, а технологи - шесть. Такая гибкая система позволит вузу готовить специалистов под конкретные запросы рынка и технологий будущего.

