14 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Бастрыкин потребовал доложить о рехабе в Екатеринбурге, где издеваются над подростками

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования внутри стен екатеринбургского реабилитационного центра "Свободные люди", где к подросткам якобы допускают жестокое обращение. Как сообщает пресс-служба ведомства, по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ "Халатность".

"В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге действует реабилитационный центр, где допускается жестокое обращение с подростками и оказание им ненадлежащей медицинской помощи. Помимо этого, приводится случай массового отравления в учреждении детей веществом, имеющим наркотический эффект. Согласно публикации, лицензии на медицинскую деятельность у центра нет", - говорится в сообщении.

Доложить о происходящем в рехабе поручено руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко.

Речь идет о реабилитационном центре на берегу Верх-Исетского пруда на улице Контролеров, в медгородке городской психиатрической больницы №12. Учреждение открылось относительно недавно и принимает у себя подростков с зависимостями.

Как ранее писали "Вечерние ведомости", на рехаб уже обратили внимание надзорные органы, которые в 2025-26 годы якобы зафиксировали три инцидента. 13-летний мальчик с помощью иглы от значка и чернил от ручки набил себе татуировку на пальце. Сотрудники центра якобы решили удалить ее наждачной бумагой, из-за чего произошло загноение мягких тканей. Несмотря на это, как отмечают в СМИ, мальчика не повезли в больницу - помощь врачей он получил только тогда, когда об инциденте узнала прокуратура. Диагноз: "Открытая рана пальца кисти без повреждений ногтевой пластины".

Второй случай произошел с другим 13-летним пациентом, который изрезал себе руки осколками разбитой кружки. Якобы он рассчитывал, что ему вызовут "скорую" и он сможет выбраться из центра. Однако вместо этого консультант рехаба якобы просто зашил ему раны, используя при этом немедицинские нитки и иглу.

Также, по данным СМИ, было зафиксировано массовое отравление детей антидепрессантом с наркотическим эффектом и выдающимся только по рецепту. Проверка якобы показала, что лекарства хранятся в шкафу, который не запирается, а директор якобы и вовсе приобретает их без рецепта в обычных аптеках. Препараты для детей с психическими расстройствами находятся в сейфе с их личными вещами и выдаются сотрудниками центра по собственному усмотрению.

Более того, при проверке выяснилось, что у рехаба якобы и вовсе нет лицензии на осуществление медицинской деятельности, в здании нет изолятора, оборудованного медкабинета и даже медицинского работника.

Уголовное дело возбудили только сейчас - после публикации новости. До этого руководство центра обходилось лишь предупреждением. Глава рехаба, как отмечает СМИ, не стал комментировать сообщения о происходящем в стенах учреждения.

Теги: Екатеринбург, Свободные люди, СКР, Бастрыкин, рехаб, подросток


