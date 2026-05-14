Суд вынес приговор уральцу, устроившему стрельбу в "Пятерочке"

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор мужчине, открывшему стрельбу в магазине. Сам он заявил, что защищался.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в начале июня 2025 года в магазине "Пятерочка". Тагильчанин стал очевидцем конфликта нетрезвого посетителя и сотрудницы магазина и сделал мужчине замечание. Между ними завязалась ссора, в ходе которой обвиняемый уралец выхватил пневматический пистолет и расстрелял из него оппонента.

Сам стрелок вину не признал. На суде он заявил, что действовал в состоянии необходимой обороны, опасаясь агрессии физически более сильного и к тому же пьяного оппонента.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначен 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Также со стрелка взыскана компенсация морального вреда в пользу потерпевшего в 150 тысяч рублей.