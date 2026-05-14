Не до музыки? Продажи музыкальных инструментов в России заметно упали

Продажи музыкальных инструментов в России в I квартале 2026 года упали на 6% к прошлому году и на 21% к 2024-му.

В силу специфики товара более 80% таких покупок совершается вживую, а не на маркетплейсах. А средний чек на треть больше (25 тыс. рублей). Снижение продаж объясняется сокращением корпоративов и ростом цен, вызванным повышением НДС, логистики и стоимости услуг исполнителей.

Профильные магазины подтверждают падение продаж, связывая его с удорожанием инструментов из-за НДС и логистики, а также с падением покупательской способности. Ведь музыкальные инструменты - это не товары первой необходимости, и в трудные времена люди экономят прежде всего на таких вещах.

В магазине "Музблок" считают, что сильно влияет на продажи наличие китайских продавцов на маркетплейсах, которым удается продавать свои товары значительно дешевле. Также ранее было насыщение рынка дорогими инструментами во время ковидных ограничений.

Отмечается еще один фактор - снижение числа детей в музыкальных школах. В последние два года родительские организации выражают недовольство политикой властей по реорганизации школ искусств (фактически - сокращения), в результате чего многие дети, по их словам, лишатся возможности учиться в этих школах.