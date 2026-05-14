В Челябинске произошла авария на аммиакопроводе, вещество попало в воздух

Прокуратура Челябинской области проверит информацию о разливе аммиака на одном из заводов.

Сотрудникам надзорного ведомства из СМИ стало известно, что вечером 13 мая жители Центрального района Челябинска сообщили о резком запахе аммиака. Речь идёт о районе пересечения проспекта Ленина и улицы III Интернационала.

По предварительным данным, причиной стала авария на аммиакопроводе, из-за чего часть вещества попала в воздух. Началась проверка, сообщает надзорное ведомство.