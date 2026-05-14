Политика Белгородская область
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова / t.me/vvgladkov

"Решение принято": Гладков попрощался с белгородцами после отставки с поста губернатора

Экс-глава Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал свою отставку. Он опубликовал в Telegram-канале "Настоящий Гладков" видеообращение к жителям региона и тем, кто работал с ним.

"Решение принято - покинул пост губернатора Белгородской области", - сообщил Гладков, при этом о причинах отставки ничего не сказал. "Считаю неправильным подводить итоги. Подводить итоги должны вы. Нужно всегда верить именно делам, а не словам", - также заявил Гладков.

Он поблагодарил президента России "за постоянное внимание, помощь и поддержку", а также жителей региона. Сказал экс-губернатор спасибо и тем, кто критиковал и ругал его: "Ваше небезразличие позволяло нам еще раз проанализировать наши действия. И если видели, что мы ошибаемся, старались максимально быстро все исправить"

О своем будущем месте работы Гладков ничего не сказал.

Накануне стало известно, что Владимир Путин отправил в отставку сразу двух глав приграничных с Украиной регионов – Вячеслава Гладкова и губернатора Брянской области Александра Богомаза. Гладков работал в своей должности с 2020 года, Богомаз – с 2015 года. Кремль не стал комментировать причину отставки глав регионов, ограничившись тем, что оба губернатора покидают должности "по собственному желанию".

Врио губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев, ранее он работал замгубернатора в Иркутской области, до этого – кадровый военный, участвовал в СВО.

