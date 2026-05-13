СК начал проверку после инцидента с полицейскими и парнем-аутистом в Екатеринбурге

Следственный комитет начал проверку после инцидента с участием полицейских и парня-аутиста в Екатеринбурге. На ситуацию уже обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в одном из заведений уральской столицы двое правоохранителей проявили агрессию к женщине и ее сыну с аутизмом. Со слов матери, нетрезвым полицейским якобы не понравилось, как парень на них смотрел, после чего начались оскорбления, угрозы и вызов группы быстрого реагирования сотрудниками заведения. А после подачи заявления в полицию мать якобы стали атаковать звонками с призывами "замять дело".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сейчас по данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю областного СКР Богдану Францишко доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

В полиции ранее заявляли, что в инциденте принимал участие только один полицейский. В МВД проводят свою проверку.