Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: Накануне.RU

СК начал проверку после инцидента с полицейскими и парнем-аутистом в Екатеринбурге

Следственный комитет начал проверку после инцидента с участием полицейских и парня-аутиста в Екатеринбурге. На ситуацию уже обратил внимание глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее сообщалось, что в минувшие выходные в одном из заведений уральской столицы двое правоохранителей проявили агрессию к женщине и ее сыну с аутизмом. Со слов матери, нетрезвым полицейским якобы не понравилось, как парень на них смотрел, после чего начались оскорбления, угрозы и вызов группы быстрого реагирования сотрудниками заведения. А после подачи заявления в полицию мать якобы стали атаковать звонками с призывами "замять дело".

Как сообщили Накануне.RU в СКР, сейчас по данному факту следственными органами СК России по Свердловской области проводится проверка. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю областного СКР Богдану Францишко доложить о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.

В полиции ранее заявляли, что в инциденте принимал участие только один полицейский. В МВД проводят свою проверку.

Теги: полицейские, аутист, СК, проверка, Екатеринбург


Ранее 12.05.2026 09:58 Мск В УМВД проверят, нападал ли их сотрудник на парня-аутиста из Екатеринбурга
Ранее 12.05.2026 09:12 Мск Екатеринбурженка пожаловалась на давление от полицейских, оскорблявших ее сына-аутиста

