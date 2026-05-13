В Симферополе сотрудники парка спасли лебедя, которого едва не убил хлеб

Сотрудники учреждения "Парки столицы" спасли лебедя в симферопольском парке Гагарина. Птица чуть не погибла, потому что посетители перекормили ее хлебом. Смотрители нашли лебедя в пруду в тяжелом состоянии: он совсем ослаб и не мог подняться на лапки. Птицу срочно отвезли в местный зооуголок, где ветеринары обнаружили, что хлеб полностью забил желудок пациента, пишет РГ.

Врачи две недели боролись за жизнь лебедя, кормили и поили его с рук. Когда птица полностью выздоровела, специалисты вернули её в родной пруд. Эксперты напоминают, что хлеб, печенье, картофель, орехи и жареные семечки смертельно опасны для пернатых. Если вы хотите угостить птиц, приносите им листья салата, тертую морковь, яблоки или овсянку.

Спасатели надеются, что горожане запомнят этот случай и больше не будут кормить обитателей парка вредными продуктами. Теперь за здоровьем лебедя внимательно следят работники парка, а администрация просит жителей беречь природу. Благодаря быстрой помощи ветеринаров птица получила второй шанс и снова радует прохожих.

Ранее на Среднем Урале суд приговорил местного жителя к одному году исправительных работ за убийство краснокнижного лебедя-шипуна на реке Большая Калиновка. Мужчина застрелил птицу из незаконно хранящегося оружия, причинив ущерб природе на сумму более 15 тысяч рублей.