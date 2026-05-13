13 Мая 2026
Общество Республика Тыва
Фото: rtyva.ru

Новая особо охраняемая природная зона будет создана в Туве

"Сохранение природного наследия нашей республики остается приоритетным направлением работы Правительства. В 2026 году в Тере-Хольском районе планируется создание нового кластерного участка «Хаан-Тайга» в составе природного парка «Тыва». Площадь проектируемой территории составит более 475 тысяч гектаров", - сообщил на своих страницах в соцсетях глава Республики Тува Владислав Ховалыг.

(2026)|Фото: t.me/khovalyg_live

Природный парк «Тыва» в 2026 году пополнится новой территорией по решению правительства республики. Этот проект объявлен одним из ключевых приоритетов деятельности министерства лесного хозяйства и природопользования Тувы.

Сохранение первозданной природы, считает глава Тувы, это не только дань духовным традициям народа, но и вопрос качества жизни населения, оказывающий влияние на многие факторы – от изменений климата до организации туризма. Кроме того, для Тувы это еще и необходимое условие существования основной отрасли экономики – отгонного животноводства.

«Новый статус земель откроет серьезные перспективы и для ученых: территория станет базой для исследований, которые помогут нам лучше изучить природу родного края», – отметил Владислав Ховалыг.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Как рассказали в правительстве региона, участок «Хаан-Тайга» расположен в Тере-Хольском районе и охватывает верховья реки Балыктыг. Территория включает уникальные горные и водные экосистемы, а также отличается богатой биотой, высоким уровнем биоразнообразия, наличием редких видов флоры и фауны, что подтверждено изысканиями ученых Сибирского отделения РАН.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Организация особо охраняемой природной территории на основе участка «Хаан-Тайга» ставит целью сохранение комплекса горных ландшафтов и природных ресурсов, поддержание необходимого экологического баланса, воспроизводства объектов животного и растительного мира, многие из которых занесены в Красную книгу России и Тувы. Этот район является, в частности, местом обитания таких краснокнижных животных, как снежный барс и сибирский горный козел. Здесь сконцентрированы крупные популяции марала, косули, кабана, кабарги.

В границах «Хаан-Тайги» будет установлен специальный правовой режим, ограничивающий хозяйственную деятельность человека. Это позволит взять под особую государственную защиту существующие природные комплексы, а также все виды флоры и фауны. При этом принимаемые меры направлены на то, чтобы не только поддержать существующую численность диких животных, но и увеличить её.

(2026)|Фото: rtyva.ru

Стоит напомнить, что на данный момент в Туве насчитывается 35 особо охраняемых природных территорий общей площадью более 2 млн. га (почти 12 % территории республики). Это два федеральных заповедника — «Убсунурская котловина» и «Азас», природный парк «Тыва», 17 заказников и 15 памятников природы, находящихся под государственной охраной. С созданием участка «Хаан-Тайга» площадь ООПТ превысит 2,5 млн. га.

Теги: владислав ховалыг, природоохранные зоны,


