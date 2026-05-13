Состоялось заседание Совета Думы Астраханской области

В рамках заседания Совета Думы Астраханской области был утвержден проект повестки дня пленарного заседания, в котором включено 20 вопросов. Заседание Совета провел спикер Игорь Мартынов.

Согласно проекту повестки, парламентарии заслушают ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства Астраханской области за 2025 год, а также рассмотрят кандидатуры на должности мировых судей судебных участков в Трусовском районе города Астрахани и в Володарском районе Астраханской области.

Кроме того, предстоит рассмотрение изменений в Закон об административных правонарушениях в части установления ответственности для владельцев пунктов временного содержания животных, которые предусматривают применение санкций в случаях ненаправления или несвоевременного направления в региональную службу ветеринарии и администрации муниципалитетов акта о передаче питомца бывшему владельцу. Законопроект также предполагает введение ответственности за нарушение запрета на прикорм безнадзорных животных или организацию мест для их подкормки. Инициативы предложены председателем комитета Думы по инфраструктурному развитию и строительству Александром Клыкановым.

По предложению Правительства Астраханской области законодатели рассмотрят проект закона, направленный на профилактику семейного неблагополучия и сокращение социального сиротства и устанавливающий новую категорию граждан, имеющих право на бесплатное получение социальных услуг в полустационарной форме и на дому. В эту категорию входят родители (или иные законные представители) несовершеннолетних детей, которые признаны нуждающимися в социальном обслуживании в связи с нахождением семьи в социально опасном положении или на социальном сопровождении, либо лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, но выразили согласие на восстановление в родительских правах или отмену ограничения (за исключением случаев, когда дети уже усыновлены и усыновление не отменено). Законопроект разработан с целью обеспечить бесплатный доступ к социальным услугам для родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чтобы помочь им восстановить свои родительские права, сохранить семью и предотвратить попадание детей в учреждения интернатного типа.

В рамках заседания астраханским парламентариям предстоит заслушать отчет об исполнении бюджета Астраханской области за I квартал 2026 года, внесенный Правительством Астраханской области. Так, доходы региональной казны составили 15,4 млрд рублей, расходы — 17,2 млрд рублей. При распределении средств бюджета сохраняется социальная направленность.

Еще два вопроса повестки: отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования региона за I квартал 2026 года и доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Астраханской области.

Также в ходе заседания депутаты обсудят результаты парламентского контроля за исполнением закона в сфере предоставления семьям с детьми-инвалидами и гражданам, нуждающимся в лечении, компенсации расходов на оплату проезда к месту получения медицинской помощи.

Пленарное заседание по распоряжению спикера регионального парламента Игоря Мартынова пройдет 21 мая.

Теги: совет, даму астраханской области, игорь мартынов


