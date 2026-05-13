ФСБ: Готовивший теракт против судей в Тамбове осужден на 22 года

Военный суд приговорил к 22 годам лишения свободы россиянина Алексея Милосердова за попытку совершить теракты в отношении судей Тамбовской области. Ему также назначен штраф в 1 млн рублей. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, после начала СВО мужчина регулярно посещал различные проукраинские интернет-ресурсы. В 2024 году через Telegram он был завербован украинскими спецслужбами для совершения терактов в отношении судей Тамбовского областного и арбитражного судов с использованием самодельных взрывных устройств.

При задержании у него было изъято два взрывных устройства, а в телефоне найдена переписка с украинским куратором.

Ранее в Крыму был задержан россиянин, планировавший теракт против руководителя одной из правоохранительных структур и диверсии на объектах газо- и электроснабжения.