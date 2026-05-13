Перестают читать? "Библио-Глобус" зафиксировал рекордное падение выручки

Один из крупнейших и старейших книжных магазинов России "Библио-Глобус" зафиксировал рекордное падение выручки с 2020 года - на 22%.

Называются следующие причины: снижение покупательской способности, рост себестоимости, сокращение ассортимента из-за ликвидации издательств, разрыв отношений с иностранными поставщиками, демпинг маркетплейсов, распространение электронных носителей и др., пишет РБК. О снижении интереса к чтению речь не идет.

Владелец федеральной книжной сети "Читай-город" Олег Новиков считает, что продажи книжных магазинов последовательно снижаются. Около 60% книг в России сейчас реализуется через маркетплейсы. Его сеть закрывает точки в местах с низким трафиком и высокой арендной платой, оставаясь только в торговых центрах со стабильным потоком посетителей.

Глава Ассоциации книгораспространителей Светлана Зорина также уверена, что главным фактором снижения продаж являются невыгодные условия, в которых оказались книжные магазины по сравнению с онлайн-площадками.

По опросу ВЦИОМ конца 2025 года, две трети россиян любят читать. И этот показатель вырос на 5 п.п. по сравнению с 2017 годом. А в 2014 году таких было лишь 48%. Соответственно, доля тех, кто не любит читать, сократилась с 43% до 32%. По-прежнему лидирует бумажная книга - ее назвали 71%. Интересно, что самыми читающими оказались родившиеся в 80-х.