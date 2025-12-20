Названа самая популярная у россиян книга 2025 года

В 2025 году самой популярной книгой в России по данным издательства "Эксмо" стала притча японца Гэнки Кавамуры "Если все кошки в мире исчезнут". Тираж книги за год составил 450 тыс. экземпляров, а общий тираж уже превысил 820 тыс. экземпляров, сообщил гендиректор издательства Евгений Капьев.

Книга была переведена на русский язык еще в 2020 году и с тех пор набирала популярность. В 2024-м году она была признана главным хитом лета.

Второе место со значительным отрывом (170 тыс. экземпляров) заняла книга Джона Стрелеки "Кафе на краю земли", третье место у нон-фикшн-литературы: книга о саморазвитии "Самый богатый человек в Вавилоне" Джорджа Клейсона, передает ТАСС.

В "Эксмо" отметили, что среди россиян растет интерес к литературе по психологии, медицине, здоровью, искусству, домоводству.

В ноябре 2025 года Ассоциация книгораспространителей и журнал "Книжная индустрия" сообщили о закрытии каждого десятого книжного магазина в городах с населением более 100 тыс. (данные за два последних года). Больше всего магазинов закрылось в Центральном федеральном округе, а вне трендов оказался только Южный федеральный округ, где фиксируется прирост на семь магазинов. В Москве хоть и больше всего книжных, но и закрывается их максимальное количество – 51 точка уже не работает.

Участники рынка говорят, что главная причина упадка книжных магазинов – конкуренция со стороны маркетплейсов. Они в последние годы стали основным каналом продаж бумажных книг, на них приходится уже более 57% продаж. Маркетплейсы жестко демпингуют, и потребитель голосует рублем.