Учителям отказали в праве отказаться от участия в проведении ЕГЭ

Учителя могут не участвовать в проведении ЕГЭ только по уважительной причине. В противном случае это их обязанность. Об этом говорится в рекомендациях Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Там разрешили отказаться только при наличии проблем со здоровьем, в случае смерти близкого родственника, достижения возраста 65 лет и при наличии детей до 3 лет. Вероятно, специальное решение принято после прошлогодних случаев отказа работать за копейки.

Региональным властям рекомендуется оплачивать труд учителей на ЕГЭ, но ранее смехотворные суммы компенсаций в большинстве регионов не раз вызывали резкую критику.

Накануне Рособрнадзор уточнил правила и обязанности участников ЕГЭ этого года. Там рекомендуют приезжать заранее. ЕГЭ начнутся в 10.00, а допуск участников будет с 9.00. При себе нужно иметь паспорт. Личные вещи необходимо оставлять в специально выделенном месте до прохождения рамки металлодетектора. Разрешается взять с собой лекарства, бутылку воды и легкий перекус. Выпускники занимают места в аудиториях строго по распределению. Самостоятельно менять место запрещено. После ЕГЭ нужно оставить на столе все материалы. Во время ЕГЭ нельзя общаться с другими сдающими, иметь при себе средства связи и любые устройства.