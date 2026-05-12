13 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

Рост экономики России за последние три года составил 10%

Рост экономики России за последние три года составил 10% в реальном выражении. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщают РИА Новости.

"У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении", — сообщил Решетников, назвав это "очень хорошими темпами". Он также напомнил, что по паритету покупательной способности Россия занимает четвертое место в мире и "эту позицию в ближайшее время будем удерживать".

Министр отметил, что экономика развивается циклично: "за периодами такого большого роста, а все-таки тот период, который мы прошли, это ощутимый рост, всегда следует фаза стабилизации и определенной структурной донастройки, структурной перестройки, то, что мы сейчас наблюдаем".

По словам Решетникова, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление, российская экономика "проявила себя весьма достойно". Он также сообщил, что доля импорта в ВВП существенно сократилась. "Это говорит о том, что мы в значительно большей степени опираемся на собственные силы в нашем развитии. Задача сделать это тенденцией", — подчеркнул министр.

Говоря о текущей ситуации, Решетников заявил, что в первые два месяца года наблюдалось снижение ВВП, однако в марте рост восстановился.

"Конечно, пока, наверное, преждевременно говорить о восстановлении траектории в целом, но мы видим, что ситуация стабилизируется", — сказал он.

Президент Владимир Путин в ходе встречи уточнил, что инфляция в годовом выражении на сегодня составляет 5,6%. Решетников подтвердил эти данные, отметив, что такой уровень создает условия для смягчения денежно-кредитной политики. Путин также поинтересовался, фиксируются ли положительные тенденции в макроэкономике, на что министр ответил утвердительно.

Решетников добавил, что Банк России предпринял необходимые меры для снижения инфляции.

"Мы видим замедление роста кредитования и денежной массы", — пояснил он. При этом министр признал, что "сжатие спроса" многие отрасли чувствуют остро, однако стратегически для роста экономики нужны низкие процентные ставки.

Согласно сценарным условиям Минэкономразвития на 2027–2029 годы, ведомство ожидает замедления инфляции в 2027 году до 4% и сохранения её на этом уровне в последующие два года. В 2025 году инфляция составила 5,6%, в текущем году прогнозируется её замедление до 5,2%.

Теги: экономика, инфляция, Россия


