12 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Общество Краснодарский край Херсонская область
Фото: kubzsk.ru

Парламентарии Кубани передали херсонским коллегам груз гуманитарной помощи

Спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко встретился с заместителем председателя Херсонской Областной Думы Иваном Шумаковым. Во встрече также участвовали председатели комитетов ЗСК Андрей Дорошев, Евгений Шендрик и учредитель одного из региональных научно-производственных предприятий Александр Фомин.

Рабочая встреча стала очередным шагом в работе Законодательного Собрания Краснодарского края по укреплению межпарламентских связей и оказанию помощи законодательным органам исторических регионов. Напомним, в июне 2024 года председатели ЗСК Юрий Бурлачко и Херсонской Областной Думы Татьяна Томилина подписали соглашение о сотрудничестве.

Руководитель парламента Херсонщины отмечала важность опыта кубанских законодателей, которые построили эффективную нормативно-правовую базу региона, направленную на улучшение качества жизни граждан, на защиту их прав.

Также рабочие контакты между двумя регионами продолжаются и в рамках работы ЮРПА, в составе которой как ассоциированные члены участвуют кроме херсонских парламентариев коллеги из Запорожской области, Луганской и Донецкой Народных Республик.

Тема развития межпарламентских связей была в центре обсуждения в ходе рабочей встречи. А также вопросы патриотического воспитания молодежи, в том числе на базе кубанского военно-патриотического центра «Патриот».

Кроме того, состоялась передача гуманитарного груза, сформированного депутатами ЗСК и их муниципальными коллегами. В зону СВО отправится партия медикаментов, необходимых гражданским медучреждениям и бойцам на передовой.

Иван Шумаков поблагодарил своих кубанских коллег за их усилия, благодаря которым осуществляется поддержка не только бойцов, но и органов власти и гражданских учреждений в становлении мирной жизни в регионе.

«Кубанский парламент последовательно решает поставленные федеральной властью задачи по максимальному содействию интеграции воссоединенных субъектов РФ в экономическое и правовое пространство нашей страны. И поистине всенародным стало дело гуманитарной поддержки наших бойцов и жителей регионов в зоне СВО. Не остается в стороне и бизнес. А сегодняшняя акция передачи помощи служит еще одним ярким примером этому. При содействии депутатов и кубанских компаний в зону специальной военной операции отправляется очередной гуманитарный груз. Мы и далее не прекратим дело помощи нашим бойцам, нашим коллегам и всеми силами будем содействовать приближению долгожданной Победы и установлению мирной жизни на территории исторических субъектов РФ», - прокомментировал Юрий Бурлачко ход встречи.

