Мессенджер «Макс» запустит истории и комментарии к середине лета

Национальный мессенджер «Макс» планирует запустить комментарии и истории для пользователей в июне или июле. Об этом рассказал генеральный директор платформы Фарит Хуснояров в интервью РИА Новости. Сейчас команда активно тестирует новые функции. Авторы каналов смогут публиковать свои истории чуть позже — ближе к концу лета.

До конца года разработчики также добавят в «Макс» функцию «мультиаккаунт». Она позволит пользователям быстро переключаться между разными профилями, например, личным и рабочим. По словам Хусноярова, именно эти обновления люди и создатели контента ждут больше всего.

Сообщалось, что мессенджер «Макс» набрал 110 млн регистраций, а его ежедневная аудитория превысила 80 млн человек, при этом самыми активными зарубежными пользователями стали жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана. Сервис поэтапно расширял географию и сегодня доступен в 40 странах, включая регионы СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.