Пострадавших в результате атаки беспилотника на жилой дом в Оренбурге нет

Пострадавших в результате атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Оренбурге нет, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

По его словам, все жильцы эвакуированы. Им предложили разместиться в гостинице, решение переехать приняла одна семья.

В доме повреждена кровля, частично выбито остекление, уточнил губернатор. На месте работают сотрудники МЧС, полиции, скорой, представители городской и областной власти.

Солнцев добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда.