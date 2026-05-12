В школе Краснодарского края подросток открыл стрельбу из пневматики

В городе Гулькевичи Краснодарского края подросток устроил стрельбу из пневматического пистолета прямо в школе. Региональное УМВД сообщает, что в результате инцидента пострадали двое несовершеннолетних. Сразу после выстрелов нападавший выбежал из здания, но полицейские быстро поймали его на одной из городских улиц.

Врачи доставили раненых детей в больницу. У задержанного школьника полицейские изъяли оружие - тот самый пневматический пистолет, который он принес с собой. Похожий случай недавно произошел в Челябинске, где подростки стреляли из пистолета в трамвае.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и детали случившегося. Полиция устанавливает, почему школьник решился на такой поступок и как он пронес оружие в учебное заведение. Исследование всех фактов продолжается.

Ранее в Бийске восьмиклассник распылил перцовый баллончик в здании школы, из-за чего нескольким ученикам потребовалась помощь медиков. Следственный комитет по Алтайскому краю уже начал проверку инцидента по статье о хулиганстве.