12 Мая 2026
Роскомнадзор замедляет Telegram

Экономика Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов потребовал оперативно решить вопрос с ремонтом моста в Лальске

Губернатор Кировской области Александр Соколов в ходе еженедельного оперативного совещание поставил задачу обеспечить ремонт пешеходного моста в микрорайоне Фабричный пгт Лальск. Сейчас его состояние признано аварийным.

Глава региона напомнил, что в 2024 году пешеходный мост через реку Шилюг был признан аварийным. Тогда Александр Соколов в ходе рабочей поездки в Лальск и поставил администрации Лузского района задачу отремонтировать мост за счет районных средств.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Администрация Лузского района проявила чудеса изобретательности, как не исполнить поручение. Я настоятельно рекомендую главе округа приступить к ремонту моста в Лальске. Средства должны быть выделены из бюджета округа. Прошу министерство строительства оказать помощь - методологическую, а не финансовую. Срок округу – месяц, за это время должны быть приняты решения о проекте и средствах, а работы нужно выполнить в течение лета", — подчеркнул в ходе оперативного совещания Александр Соколов.

Теги: александр соколов, аварийный мост, лальск, оперативное совещание


