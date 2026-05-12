Зубаревич указала на падение добычи железной руды в Свердловской области

На форуме "Финмаркет-2026" в Екатеринбурге профессор МГУ, экономико-географ Наталья Зубаревич отметила, что в Свердловской области продолжилось снижение добычи железной руды, тогда как основными точками промышленного роста в стране остаются регионы с военно-промышленным комплексом, передает корреспондент Накануне.RU.



Анализируя отраслевую динамику первого квартала 2026 года, она подчеркнула, что подъем промышленности концентрируется в оборонном секторе.

"Лидеры роста, если вы на них посмотрите, это в основном регионы с ВПК", — сказала Наталья Зубаревич.



По ее словам, в добывающем секторе наметилась осторожная стабилизация, многие нефтедобывающие регионы замедлили падение или вышли в небольшой плюс, причем ситуация тем лучше, чем ближе месторождения к портам Дальнего Востока. Однако угольная отрасль продолжает терять позиции, и наиболее тяжелая картина сохраняется в Кемеровской области, где добыча падает третий год подряд. Свердловская область, обладающая запасами железной руды, демонстрирует отрицательную динамику в этой отрасли.



Перспективы обрабатывающих производств на текущий год, по ее оценке, уже во многом предрешены сложившейся структурой экономики.