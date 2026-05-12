В России создадут специальный сервис для поиска работы в туризме

Минэкономразвития и портал hh.ru договорились запустить онлайн-платформу, которая поможет людям находить работу в сфере туризма и гостеприимства. Партнеры представят готовый ресурс в 2026 году. На сайте соберут вакансии, предложения по стажировкам и программы для обучения. Сервис пригодится всем: и студентам, которые только начинают путь, и профессионалам с большим опытом, сообщает "Ъ".

Авторы проекта хотят объединить на одной площадке вузы, колледжи и бизнес. Организаторы рассчитывают, что благодаря такому сотрудничеству выпускники профильных учебных заведений будут чаще выходить на работу по специальности. Инициатива дополнит федеральный проект "Кадры для туризма". Компании смогут быстро подбирать персонал через новый сервис, когда им потребуются дополнительные люди на время туристического сезона.

Сейчас туристическая отрасль нуждается в новых кадрах все сильнее. Компании ищут не только рядовых сотрудников, но и руководителей, а также специалистов по цифровым технологиям. Новая платформа поможет закрыть этот растущий спрос и укрепит кадровый потенциал всей индустрии.

Сообщалось, что в прошлом году российские туристы потратили на путевки за рубеж более 596 миллиардов рублей, при этом средний чек за одну поездку составил 92,7 тысячи рублей. Рынок выездного туризма активно растет: число туроператоров в организации увеличилось до 435 компаний.