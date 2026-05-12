Пассажиры и экипаж с "хантавирусного" лайнера начали разъезжаться по домам

Пассажиры и члены экипажа круизного лайнера MV Hondius, на борту которого возникла вспышка хантавируса, начали разъезжаться по домам по всему миру. На корабле были граждане 15 стран (в том числе России). Многих эвакуируют специальными вывозными рейсами, после приземления которых на родине вернувшиеся люди находятся на карантине. И, судя по всему, не зря.

Так, среди 18 американцев, эвакуированных из Испании специальным бортом, выявлен один подтвержденный случай хантавируса, еще один человек сейчас находится под наблюдением с симптомами. В подтвердившемся случае речь идет о штамме хантавируса под названием "Andes" – это именно та смертоносная версия инфекции, которая была зафиксирована у других пассажиров лайнера (в том числе и у трех скончавшихся). При этом у пассажира с подтвержденным хантавирусом вообще не было симптомов заболевания. Предположительно, штамм "Andes" может передаваться от человека к человеку, тогда как обычно хантавирус передается человеку только от грызунов. На корабле заболели по меньшей мере десять человек.

Сейчас все прибывшие с лайнера находятся на карантине в медицинском центре в Небраске, при этом заболевших доставили специальным самолетом в Атланту, где находится штаб-квартира Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Накануне власти Франции заявили, что у одного из эвакуированных с лайнера пассажиров также появились симптомы хантавируса, это произошло во время перелета домой. Всех вернувшихся немедленно поместили на карантин, им проводят тестирование на наличие вируса. Что касается француженки, у которой выявили вирус, ее состояние ухудшилось к вечеру.