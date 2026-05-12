Сотрудники "Салым Петролеум Девелопмент" стали героями спецпроекта о вахтовиках

Каждый пятый россиянин готов работать вахтовым методом, из них почти 32% согласны уезжать на 1-2 месяца, по данным опроса сервиса "Авито Работа". В топ-20 регионов по популярности вахтового формата работы стабильно входит Ханты-Мансийский автономный округ. Чтобы понять, почему стандартная пятидневка теряет популярность, "Комсомольская правда — Югра" поговорила с сотрудниками "Салым Петролеум Девелопмент". Сегодня на объектах компании в ХМАО работает более 5 тысяч вахтовиков.

В спецпроекте "ВАХТА vs ОФИС" приняли участие специалисты Салымской группы месторождений. Они ценят работу на удаленных объектах за удобный график, высокую зарплату и быстрый карьерный рост.

"В свободное время я полностью посвящаю себя семье и быту. В офисе за два дня невозможно успеть все: детские кружки, секции, поездки на каникулы. Вахтовый график позволяет спокойно заниматься своими делами, не думая о внезапных вызовах на работу. Сменщик всегда на страже моего отдыха!" — говорит Александр Шихматов, руководитель службы по культуре безопасного производства "Салым Петролеум Девелопмент".

Его коллега Ольга Шершень делится своими впечатлениями о работе на севере: "Я думала, что вахта — это тяжелый труд в морозных условиях: вагончики, отсутствие комфорта, скудное питание. Но здесь есть современные общежития, тренажерные залы, стадион и уличные площадки. Вагончики тоже есть, но это комфортные вагон-дома и офисы".

Для тех, кто хочет сменить работу, но боится сделать первый шаг, в спецпроекте есть тест. Пять простых вопросов помогут оценить готовность к вахте. Тест и другие истории нефтяников доступны на сайте "Комсомольской правды — Югра".