Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

В Свято-Елисаветинской обители милосердия, созданной при поддержке Фонда святой Екатерины, состоялось освящение храма

Сегодня в Свято-Елисаветинской обители милосердия на берегу Шарташа праздник. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений совершил чин освящения храма — духовного сердца хосписа. 

Именно здесь будут молиться подопечные хосписа — тяжелобольные люди, которые не могут жить без сторонней помощи и не имеют близких. Они круглосуточно проживают в обители, где за ними ухаживают братья и сестры милосердия. 

Обитель была построена при поддержке Фонда святой Екатерины и является одним из крупнейших хосписов в стране. Первых подопечных в новом здании приняли в сентябре 2024 года, тогда же начались работы по внутреннему убранству Владимиро-Елисаветинского храма. И сегодня он удивляет своей красотой. 

Иконостас выполнен мастерами из Сергиева Посада, а иконы написаны при школе Московской духовной академии в стиле преподобного Андрея Рублева. 

Вместе с Владыкой молились и те, кто приложил свои труды к созданию этого места — в день освящения храма в обитель приехал учредитель Фонда, основатель группы компаний «Сима-ленд» Андрей Симановский.

«У каждого из здесь присутствующих был такой момент в жизни, о котором никто из нас не помнит. Это первый вздох, вздох жизни, когда только родился каждый из нас. И до этого были 9 месяцев жизни, когда у него формировались все органы, как и у этого храма. Храм строился, мы уже понимали, что это храм, но он еще не дышал, он еще не начал жить. Сегодня он сделал первый вдох, приняв благодать Духа Святого, которому просили, чтобы она снизошла. И она, по милости Божией, снизошла», — сказал Владыка Евгений. 

Ещё одним важным моментом в жизни обители стало обретение святыни — частицы мощей Святителя Луки Крымского. Во время своей земной жизни святитель был врачом, за что был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а в 1946 году Сталинской премией I степени.

