Германия передаст Киеву сотни ракет Patriot

Украина получит сотни ракет для комплексов Patriot от Германии, хотя их доставка запланирована только на следующий год. Об этом заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.



Он подписал с министром обороны Германии Борисом Писториусом документ о намерениях, который запускает совместную программу Brave Germany, нацеленную на развитие военных технологий. По словам Федорова, в новый пакет вооружений от немцев войдут: усиление поддержки систем IRIS-T, разработка беспилотников-перехватчиков и другие программы.

Германия является мировым лидером по военной помощи Украине, на нее приходится около трети всех поставок, отметил украинский чиновник. А в целом европейские страны пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление украинской ПВО и более 1,5 млрд на БПЛА. Большая часть помощи - от Германии.

Ранее Зеленский признал дефицит ракет для ПВО. А в феврале глава МИД Германии Йоханн Вадефуль констатировал, что у страны не осталось ракет для систем ПВО, которые можно было бы дать Украине. Также и Писториус говорил, что запасов оружия и техники для Украины практически не осталось.