Российский спортсмен стал победителем футзальной Лиги чемпионов UEFA

Российский спортсмен Иван Чишкала стал победителем футзальной Лиги чемпионов UEFA.

Игрок сборной России по футзалу Иван Чишкала выступает за португальский "Спортинг". В финале его команда встречалась с испанской "Пальмой" и победила со счётом 2:0.

Для "Спортинга" это уже третья победа в ЛЧ — ранее клуб выигрывал трофей в 2019 и 2021 годах.

Для уроженца Норильска данная победа стала второй в карьере. Впервые Чишкала стал обладателем Кубка UEFA (прежнее название Лиги чемпионов) в 2016 году в составе югорского клуба "Газпром‑Югра".

"Наконец‑то россиянин смог выиграть Лигу чемпионов. Спустя 10 лет. Всем выражаю огромную благодарность", — приводит слова спортсмена пресс‑служба Российского футбольного союза.