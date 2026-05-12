Генпрокуратура забирает у экс-замминистра обороны Цаликова активы на 5,5 млрд рублей

Генпрокуратура раскрыла детали иска к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову. Прокуроры требуют изъять у него, его детей и родственников имущество на 5,523 млрд рублей. В ведомстве уверены, что эти богатства семья получила из незаконных источников, так как их стоимость в десятки раз превышает легальные зарплаты, сообщает "Ъ".

Основную часть суммы - 3,4 млрд рублей - составляют деньги и оборудование компании "Сандора". Эта фирма поставляла армии гигиенические наборы по завышенным ценам. Следствие считает, что Цаликов тайно владел этой организацией через посредников. Сам экс-чиновник это отрицает. Также среди ответчиков оказалась Влада Марковская - мать бывшей помощницы Сергея Шойгу. На нее Цаликов якобы оформил квартиру и парковочные места в элитном жилом комплексе.

Следователи подсчитали, что за 13 лет работы Цаликов и его жена заработали всего 167 млн рублей. При этом его дети и зятья стали владельцами дорогой недвижимости в центре Москвы и Подмосковье. У них нашли офисы в бизнес-центрах, землю в Домодедово и крупные суммы на банковских счетах. Прокуратура считает, что Цаликов просто записывал коррупционные доходы на родню.

Сам бывший замминистра не признает вину. Он утверждает, что его высокая зарплата и премии позволяли покупать дорогие дома и машины. Его окружение добавляет, что часть участков и квартир семья получила в подарок от других родственников или купила еще в 90-е годы. Защита настаивает, что прокуроры не учли секретные выплаты, которые чиновники Минобороны получали в последние годы. Суд начнет разбираться в этом деле 13 мая.

Сообщалось, что парламент Тывы лишил депутатских полномочий 69-летнего Руслана Цаликова после его собственного заявления и задержания по делу о коррупции. Бывший первый замминистра обороны, который долгие годы работал в команде Сергея Шойгу, стал уже четвертым его заместителем под следствием - сейчас он находится под домашним арестом по обвинению в создании преступного сообщества и отмывании денег.