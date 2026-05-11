Зеленский признал, что Украина обсуждала в США "форматы встреч на уровне лидеров"

Украина обсуждала с представителями США "возможные форматы встреч и переговоров" для завершения конфликта. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Были обсуждены в Америке возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Как сообщает ТАСС, при этом он не уточнил, о каких именно возможных встречах идет речь, признав только, что это касается завершения конфликта.

Ранее Владимир Путин заявил, что он готов к встрече с Зеленским. По словам российского президента, встреча возможна в Москве или в третьей стране. Речь должна идти о подписании окончательных договоренностей на длительную перспективу, а не о переговорах.