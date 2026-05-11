Касперская заявила о "цифровом сопротивлении" в стране

В стране на низовом уровне появилось и нарастает "цифровое сопротивление". Об этом заявила президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская.

Она имеет в виду интернет-блокировки. Люди привыкли к определенным мобильным сервисам, но кто-то хочет их этого лишить без каких-либо объяснений. А "необдуманное цифровое давление вызывает естественное цифровое сопротивление – в точности по законам физики".

Эксперт считает, что стране нужна высокая сопротивляемость населения, учитывая все сложности и внешнее давление.

"Но почему тогда власти предержащие ждут, чтобы этот же самый народ, от которого ждут высокой сопротивляемости в одном, будет покорно, как овцы, следовать произвольным ограничениям в другом? К счастью, у русского цифрового сопротивления пока нет вожаков (уж я-то им точно не являюсь). Но не дай Бог, они появятся. Мало не покажется никому", - пишет Касперская.

Она опровергла появившиеся в соцсетях сообщения, что будто бы встречалась с руководством 2-й службы ФСБ и просила прекратить блокировки интернет-ресурсов. На самом деле она лишь просила такой встречи, но ее так и не было. А одним из поводов был "Единый регистр заболеваний и состояний", который имеет большие риски для безопасности государства.